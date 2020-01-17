Намалена видимост заради мъгла в отделни участъци от АМ „Струма“

Пътните настилки са предимно мокри, по усойните и планински райони частично заледени или заснежени, обработени и проходими при зимни условия.

Ограничена видимост поради мъгла:

– до 30 м в района на Криводол, Борован, Роман, Бяла Слатина и Мизия /обл. Враца/, Кнежа и Чомаковци /обл. Плевен/, Твърдица /обл. Сливен/, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ /обл. София/.

– до 50 м в областите Монтана, Силистра, както и в района на АМ „Струма“ /обл. Благоевград/, Вълчитрън /обл. Плевен/, Карлово и Граф Игнатиево /обл. Пловдив/, Исперих /обл. Разград/, Павел баня и Мъглиж /обл. Стара Загора/.

– до 100 м областите Велико Търново, Видин, Русе, както и в района на Оряхово /обл. Враца/, АМ „Тракия“ /обл. Пазарджик/, Любеново, Градина, Гривица и Телиш /обл. Плевен/, АМ „Тракия“ /обл. София/, Гълъбово, Средец и Мъдрец /обл. Стара Загора/, Попово /обл. Търговище/.

– до 150 м в района на Ловеч, Луковит и Български извор /обл. Ловеч/, Деков, Муселиево и Плевен /обл. Плевен/.