Заслужена победа за Септември (Симитли)

Като гости на отбора на Ихтиман, момчетата от Септември Симитли си извоюваха заслужена победа.

След равностойната игра в първото полувреме, футболистите на Симитли изиграха доста по-агресивно второ полувреме. В 80-та минута, след центриране на Топузов, Хазуров отбелязва гол с глава. Така мачът приключва с победа на Септември.

В мача играха: Тунтев, Иванов, Михайлов, Гогов, Петров, Божинов, Весков, Топузов, Николов, Дафков, (Хазуров)(Лулейски) (Домозетски)

Тази събота, Септември ще бъде домакин в мач срещу Сливнишки герой. Отборът ще очаква своята публика, която да го подкрепи в предстоящия важен мач.