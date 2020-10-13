Задържаха 37-годишен за кражба на автомобил в Яхиново

Дупнишки полицаи са установили извършителя на кражба на лек автомобил. 37-годишният мъж е известен на полицията с множество противозаконни деяния, осъждан е. Откраднатият в с. Яхиново лек автомобил „Фолксваген“ е намерен укрит в чужд имот в селото и е иззет. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под прякото наблюдение на прокурор.

Снощи дупнишки пътни полицаи са установили 28-годишен мъж да управлява лек автомобил. „Ауди“ след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел резултат 1.70 промила.

По случая е започнато бързо полицейско производство, уведомен е дежурен прокурор.