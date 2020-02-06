Вижте обстановката по граничните пунктове към 12 часа

На границата с Република Северна Македония на ГКПП Станке Лисичково движението временно е спряно на вход за товарни автомобили за снегопочистване.

На границата с Румъния поради влошаване на метеорологичните условия и обилен снеговалеж е преустановено пропускането на товарни автомобили над 12 тона от Румъния за България на ГКПП Дунав мост Русе и на ГКПП Дунав мост Видин.

Поради снегонавявания на пътищата на българска и румънска територия временно е преустановена работата на ГКПП Кайнарджа и ГКПП Крушаре. Не работят и фериботите при Свищов и Силистра. На ГКПП Кардам поради лоши метеорологична обстановка на румънска територия се пропускат само автомобили до 7 тона.

На границите с Република Гърция, Република Турция и Република Сърбия трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове е нормален при зимни условия.