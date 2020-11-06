Вижте къде са новите случаи на COVID-19 в област Благоевград

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 05.11.2020 г. – общо 203, сочи справка на РЗИ.
Новозаразените по населени места:
Аврамово – 1
Банско – 5
Баня – 8
Бачево – 4
Беласица – 1
Бело поле – 2
Благоевград – 98
Брежани – 1
Българчево – 1
Вълково – 1
Горно Дряново – 1
Гоце Делчев – 9
Добринище – 1
Добърско – 2
Еленово – 1
Зелен дол – 1
Изгрев – 1
Катунци – 1
Кресна – 2
Крупник – 2
Кърналово – 1
Лешница – 1
Логодаж – 2
Мосомище – 1
Ощава – 1
Петрич – 22
Полето – 2
Разлог – 7
Рилци – 1
Сандански – 9
Симитли – 8
Струма – 1
Тешово – 1
Туховище – 1
Черниче – 1
Якоруда – 1