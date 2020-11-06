Вижте къде са новите случаи на COVID-19 в област Благоевград

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 05.11.2020 г. – общо 203, сочи справка на РЗИ.

Новозаразените по населени места:

Аврамово – 1

Банско – 5

Баня – 8

Бачево – 4

Беласица – 1

Бело поле – 2

Благоевград – 98

Брежани – 1

Българчево – 1

Вълково – 1

Горно Дряново – 1

Гоце Делчев – 9

Добринище – 1

Добърско – 2

Еленово – 1

Зелен дол – 1

Изгрев – 1

Катунци – 1

Кресна – 2

Крупник – 2

Кърналово – 1

Лешница – 1

Логодаж – 2

Мосомище – 1

Ощава – 1

Петрич – 22

Полето – 2

Разлог – 7

Рилци – 1

Сандански – 9

Симитли – 8

Струма – 1

Тешово – 1

Туховище – 1

Черниче – 1

Якоруда – 1