Трима пияни шофьори спипаха полицаите в Благоевград и околността

Около 23:30 часа на 20.09.2020 г. по бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в Благоевград, 44-годишен гръцки гражданин управлява лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 1,28 промила алкохол в издишания въздух.

Около 18:50 часа на 20.09.2020 г. по ул..“ Антон Страшимиров“ в Благоевград, 46-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 2,24 промила алкохол в издишания въздух.

Около 03:40 часа на 20.09.2020 г. по ул.“Дунав“ в гр.Гоце Делчев, 32-годишен от с.Любча, общ.Доспат е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 3,49 промила алкохол в издишания въздух.