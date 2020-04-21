Трима пияни шофьори задържаха органите на реда по празниците в Благоевградско

Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 16.04.2020 г. около 15:00 часа по пътя за с.Лъки, общ.Хаджидимово, 47-годишен мъж от с.Тешево, общ.Хаджидимово е управлявал лек автомобил „Шкода Октавия“ с наличие на 1,92 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.04.2020 г. около 15:40 часа по ул.“Марица“ в гр.Благоевград, 28-годишен от с.Иван Вазово, общ.Калояново, обл. Пловдив е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 2,16 промила алкохол в издишания въздух.

На 19.04.2020 г. по ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ в Разлог, 70-годишен от Разлог е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с наличие на 1,97 промила алкохол в издишания въздух.

При извършена, около 14:05 часа на 17.04.2020 г. в района на кръстовище за местността Рупите, проверка на мотоциклет „Сим Орбит“ с 37-годишен водач от Петрич, от полицейски служители на РУ-Петрич е установено, че мотоциклетът не е регистриран по надлежния ред, а водачът не притежава съответното свидетелство за управление на МПС. По случая е образувано бързо производство.