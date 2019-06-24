Спират водата в Симитли заради ремонт

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с планов ремонт на 26.06.2019 год. (сряда) от 08.00 часа до 17.00 часа ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Предел“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Славянска“, ул. „Димитър Ацев“, ул. „Осогово“, ул. „Яне Даракчийски“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Георги Димитров“ /до пазара/ и ул. „Пеньо Пенев“, гр. Симитли.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Благоевград