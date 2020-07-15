Спират водата на една улица в Добринище

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Добринище, община Банско, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Петко Р. Славейков”, гр. Добринище, община Банско, за периода от 20.07.2020 г. до 07.08.2020 г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 08:30 ч. до 16:30 ч., ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Петко Р. Славейков“, гр. Добринище.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград