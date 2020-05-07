Спипаха трима без книжка в Санданско

На 05.05.2020 г. около 22:30 часа в с.Чучулигово, 55-годишен от с. Голешево, общ.Сандански е управлявал лек автомобил „Опел Зафира“ без свидетелство за управление на МПС.

На 06.05.2020 г. около 08:50 часа по ул.“Свобода“ в гр.Сандански, 30-годишен от гр. Сандански е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ без свидетелство за управление на МПС.

На 06.05.2020 г. около 18:25 часа по ул.“Ангел Ташков“ в гр.Сандански, 38-годишна от Сандански е управлявала лек автомобил „Фолксваген Пасат“ без свидетелство за управление на МПС.