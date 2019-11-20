Спипаха почерпени зад волана в Добринище и Петрич

През изминалото денонощие са образувани две бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК срещу следните водачи на ППС

На 19.11.2019г. около 19:20 часа по ул.“Ал.Стамболийски“ в гр.Петрич, 37-годишен мъж от Петрич е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 2,47 промила алкохол в издишания въздух.

Oколо 21:25 часа по ул. „Ал. Стамболийски“ в гр.Добринище, 59-годишен мъж от Добринище е управлявал лек автомобил „Пежо“ с наличие на 1,38 промила алкохол в издишания въздух.