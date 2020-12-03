РЗИ с актуална справка за новите случаи на COVID-19 в Благоевградско

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 02.12.2020 г. са общо 202, съобщават от РЗИ. Най-много отново има в Благоевград – 65. А по населени места разпределението е следното:

Абланица – 3

Бело поле – 1

Боголин – 2

Борово – 2

Брежани – 1

Българчево – 1

Вълкосел – 1

Годешево – 2

Господинци – 1

Гоце Делчев – 35

Гърмен – 1

Дебочица – 1

Дебрен – 1

Долно Рибница – 1

Долно Драглище – 1

Долно Дряново – 1

Изгрев – 1

Илинденци – 1

Кавракирово – 2

Копривлен – 1

Кочан – 4

Краище – 1

Кресна – 1

Крупник – 1

Крушево – 1

Кулата – 1

Лещен – 1

Мелник – 1

Мосомище – 1

Ново Делчево – 4

Ново Лески – 4

Огняново – 2

Осина – 1

Падеш – 3

Петрич – 10

Пирин – 1

Първомай – 3

Разлог – 2

Ракитна – 1

Сандански – 17

Сатовча – 2

Склаве – 1

Скрът – 2

Теплен – 3

Тешово – 2

Фъргово – 1

Хаджидимово – 2

Хвостяне – 1

Цапарево – 1

Черниче – 2