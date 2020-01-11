Програма за първия ден на фестивала “Симитлия – Древната земя на кукерите”

Остават броени часове до началото на фестивала – „Симитлия – Древната земя на кукерите“, когато кукерско земетресение с епицентър – град Симитли, ще разлюлее Балканския полуостров.
Ето и прогамата за съботния ден:
|СЪБОТА
Час на излизане
|Кукерска група
|09:30 часа
|Кукерска група Велес Македония
|09:45 часа
|Кв.Ораново Буховска махала
|10:00 часа
|Сурвакарска група с.Расник, община Перник
|10.15 часа
|Сурвакарска група гр. Земен
|10.30 часа
|Станчинарска група Център гр. Петрич
|10.45 часа
|Кукерска група при НЧ „Васил Левски – 1928”, с. Климент, общ, Карлово
|11.00 часа
|Кукерска група с. Горна Василица
|11.15 часа
|Сурвакарска група при НЧ „Ведрина – 1928 г.“с. Лобош община Ковачевци
|11.30 часа
|Кукерски състСурвакарска група при НЧ „Алеко Константинов – 1899 г.“ с.Сирищник
|11.45 часа
|„Джамалари”, НЧ „Пробуда – 1928” с. Жабокрът, общ. Кюстендил
|12.00 часа
|Кукерска група „Джамал”, с. Габра, общ. Елин Пелин
|12.00 часа
|“Златна фея”, гр.Петрич
|12.15 часа
|Станчинарска група на кв. Поляните, гр. Петрич
|12.30 часа
|Маскарадна група Кукери при НЧ „Светлина – 1929 г.“ с. Калчево област Ямбол
|12.45 часа
|Кукерска група „Сокол“ община Карлово
|13.00 часа
|Кукерска група „Веселяци”, гр. Петрич
|13.00 часа
|Кукерска група „Рогач“ с. Оборище
|13:15 часа
|Дервишка група с. Церово
|13.30 часа
|Сурвакарска група към читалище “Зора – 1948” с. Ябълково, общ.Кюстендил
|13.45 часа
|Сдружение „Турийски кукери”, с. Турия, Павел баня
|13:45 часа
|Кукери при НЧ „Светлина – 1904“ с.Дунавци община Казанлък
|14.00 часа
|Кукерски състав към НЧ “Христо Ботев-1936г.” село Горни Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив
|14.15 часа
|Група за поддържане и пресъздаване на игри и обичаи „Старчешка булка” при НЧ „Борис Беров” селоТъжа, общ.Павел баня, обл. Стара Загора
|14.30 часа
|Кукерска група с. Бачево
|14.45 часа
|Кукерска група с. Търничени, община Павел баня
|15.00 часа
|Сурвакарска група при кв. Струмско, гр. Благоевград
|15.15 часа
|Кукерска група с. Долна Секирна, община Перник
|15.30 часа
|Кукерски състав при НЧ „Васил Левски – 1927” кв. Сушица, гр. Карлово
|16.00часа
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Кукерски състав към НЧ „Георги Бенковски 1928” с. Осетеново, общ. Павел баня
|16.15часа
|Кукери при НЧ „Просвета – 1928” с. Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол
|16:30 часа
|Трета група, трети квартал гр.Симитли