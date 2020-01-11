Програма за първия ден на фестивала “Симитлия – Древната земя на кукерите”

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Остават броени часове до началото на фестивала – „Симитлия – Древната земя на кукерите“, когато кукерско земетресение с епицентър – град Симитли, ще разлюлее Балканския полуостров.

Ето и прогамата за съботния ден:

СЪБОТА

Час на излизане

 Кукерска група
09:30 часа Кукерска група Велес Македония

 
09:45 часа Кв.Ораново Буховска махала

 
10:00 часа Сурвакарска група с.Расник, община Перник

 
10.15 часа Сурвакарска група гр. Земен
10.30 часа Станчинарска група Център гр. Петрич

 
10.45 часа Кукерска група при НЧ „Васил Левски – 1928”, с. Климент, общ, Карлово
11.00 часа Кукерска група с. Горна Василица
11.15 часа Сурвакарска група при НЧ „Ведрина – 1928 г.“с. Лобош община Ковачевци

 
11.30 часа Кукерски състСурвакарска група при НЧ „Алеко Константинов – 1899 г.“ с.Сирищник
11.45 часа „Джамалари”, НЧ „Пробуда – 1928” с. Жабокрът, общ. Кюстендил
12.00 часа Кукерска група „Джамал”, с. Габра, общ. Елин Пелин
12.00 часа “Златна фея”, гр.Петрич

 
12.15 часа Станчинарска група на кв. Поляните, гр. Петрич

 
12.30 часа Маскарадна група Кукери при НЧ „Светлина – 1929 г.“ с. Калчево област Ямбол

 
12.45 часа Кукерска група „Сокол“ община Карлово

 
13.00 часа Кукерска група „Веселяци”, гр. Петрич

 
13.00 часа Кукерска група „Рогач“ с. Оборище
13:15 часа Дервишка група с. Церово

 
13.30 часа Сурвакарска група към читалище “Зора – 1948” с. Ябълково, общ.Кюстендил













13.45 часа
Сдружение „Турийски кукери”, с. Турия, Павел баня




13:45 часа
Кукери при НЧ „Светлина – 1904“ с.Дунавци община Казанлък


 





14.00 часа
Кукерски състав към НЧ “Христо Ботев-1936г.” село Горни Домлян,     общ. Карлово, обл. Пловдив




14.15 часа
Група за поддържане и пресъздаване на игри и обичаи „Старчешка булка” при НЧ „Борис Беров” селоТъжа, общ.Павел баня, обл. Стара Загора


 





14.30 часа
Кукерска група  с. Бачево




14.45 часа
Кукерска група  с. Търничени, община Павел баня


 





15.00 часа
Сурвакарска група при кв. Струмско, гр. Благоевград


 





15.15 часа
Кукерска група  с. Долна Секирна, община Перник




15.30 часа
Кукерски състав при НЧ „Васил Левски – 1927” кв. Сушица, гр.   Карлово


 





16.00часа
 


Кукерски състав към НЧ „Георги Бенковски 1928” с. Осетеново, общ. Павел баня


 





16.15часа
Кукери при НЧ „Просвета – 1928” с. Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол


 





16:30 часа
Трета група, трети квартал гр.Симитли






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