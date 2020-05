Преподаватели от ЮЗУ участваха в престижна международна конференция

Преподаватели от катедра “Културология” към Факултета по изкуствата и катедра “История” към Правно-историческия факултет участваха в престижна международна конференция в Турция. Сложната епидемиологична обстановка не попречи да се реализира предвидената научна програма. Благодарение на съвременните технологии, конференцията се състоя онлайн и учени от целия свят имаха възможност да представят и обсъдят най-новите си изследвания върху историята и културата на Древна Анатолия.

Научният форум бе организиран от “Изследователския център за археология на Западна Анатолия” (The Research Center for the Archaeology of Western Anatolia – EKVAM) към Dokuz Eylül University – DEU -Измир, Турция. Събитието премина под наслов “Кападокия и кападокийците от Елинистическия, Римския и Рановизантийския период”.

Научният колегиум от Югозападния университет “Неофит Рилски” – проф. д.н.к. Васил Марков, гл. ас. д-р. Александър Порталски, гл. ас. д-р Димитрия Спасова и гл. ас. д-р Антон Генов представи доклад , посветен на паралелите между мегалитните култови паметници от Западна Анатолия и Балканите. Изследването е резултат от проучванията на екипа, финансирани по Национална научна програма КИННПОР.

Докладът беше представен от д-р Генов и предизвика голям интерес и дискусии. Д-р Спасова визуализира допълнително текста, чрез онлайн препратки към сайта на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури към ЮЗУ “Неофит Рилски”.