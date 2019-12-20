Пълна програма на традиционния коледен турнир по футбол в Симитли

21 декември е денят, в който започва традиционния коледен турнир, който се провежда в памет на Иван Янчев – изявен футболист, спортен деятел и приятел на спорта от село Черниче.
14 отбора мерят сили в голямото надиграване по футбол в Симитли.
Ето и пълната програма:
В I-ва група вземат участие: Майсторите, Жълта подводница, YongBoys, Ораново, Миньор, Викингите и Собрата.
|1-ви кръг
21.12.19г.
|Жълта подводница – Собрата – 13:00
Yong Boys – Викингите – 14:00
Ораново – Миньор – 15:00
Майсторите – ПОЧИВАТ
|2-ри кръг
22.12.19г.
|Викингите – Ораново – 13:00
Собрата – Yong Boys – 14:00
Майсторите – Жълта подводница – 15:00
Миньор – ПОЧИВАТ
|3-ти кръг
23.12.19
|Yong Boys – Майсторите – 13:00
Ораново – Собрата – 14:00
Миньор – Викингите – 15:00
Жълта подводница – ПОЧИВАТ
|4-ти кръг
24.12.19
|Собрата – Миньор – 13:00
Майсторите – Ораново – 14:00
Жълта подводница – YongBoys– 15:00
Викингите – ПОЧИВАТ
|5-ти кръг
25.12.19
|Ораново – Жълта подводница – 13:00
Миньор – Майсторите – 14:00
Викингите – Собрата – 15:00
YongBoys – ПОЧИВАТ
|6-ти кръг
27.12.19
|Майсторите – Викингите – 13:00
Жълта подводница – Миньор – 14:00
YongBoys– Ораново – 15:00
Собрата – ПОЧИВАТ
|7-ми кръг
28.12.19
|Миньор – YongBoys– 13:00
Викингите – Жълта подводница – 14:00
Собрата – Майсторите – 15:00
Ораново – ПОЧИВАТ
В II-ра група:
|1-ви кръг
21.12.19г.
|Норич – Черниче – 13:00
Полена – Кресна – 14:00
Благоевград – Осеново – 15:00
Рома – ПОЧИВАТ
|2-ри кръг
22.12.19г.
|Кресна – Благоевград – 13:00
Черниче – Полена – 14:00
Рома – Норич – 15:00
Осеново – ПОЧИВАТ
|3-ти кръг
23.12.19
|Полена – Рома – 13:00
Благоевград – Черниче – 14:00
Кресна – Осеново – 15:00
Норич – ПОЧИВАТ
|4-ти кръг
24.12.19
|Черниче – Осеново – 13:00
Рома – Благоевград – 14:00
Норич – Полена – 15:00
Кресна – ПОЧИВАТ
|5-ти кръг
25.12.19
|Благоевград – Норич – 13:00
Осеново – Рома – 14:00
Кресна – Черниче – 15:00
Полена – ПОЧИВАТ
|6-ти кръг
27.12.19
|Рома – Кресна – 13:00
Норич – Осеново – 14:00
Полена – Благоевград – 15:00
Черниче – ПОЧИВАТ
|7-ми кръг
28.12.19
|Осеново – Полена – 13:00
Кресна – Норич – 14:00
Черниче – Рома – 15:00
Благоевград – ПОЧИВАТ
26.12.19 – ЧЕТВЪРТФИНАЛИ
27.12.19 – ПОЛУФИНАЛИ
28.12.19 – ФИНАЛ