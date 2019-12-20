Пълна програма на традиционния коледен турнир по футбол в Симитли

21 декември е денят, в който започва традиционния коледен турнир, който се провежда в памет на Иван Янчев – изявен футболист, спортен деятел и приятел на спорта от село Черниче.

14 отбора мерят сили в голямото надиграване по футбол в Симитли.

Ето и пълната програма:

В I-ва група вземат участие: Майсторите, Жълта подводница, YongBoys, Ораново, Миньор, Викингите и Собрата.

1-ви кръг 21.12.19г. Жълта подводница – Собрата – 13:00 Yong Boys – Викингите – 14:00 Ораново – Миньор – 15:00 Майсторите – ПОЧИВАТ 2-ри кръг 22.12.19г. Викингите – Ораново – 13:00 Собрата – Yong Boys – 14:00 Майсторите – Жълта подводница – 15:00 Миньор – ПОЧИВАТ 3-ти кръг 23.12.19 Yong Boys – Майсторите – 13:00 Ораново – Собрата – 14:00 Миньор – Викингите – 15:00 Жълта подводница – ПОЧИВАТ 4-ти кръг 24.12.19 Собрата – Миньор – 13:00 Майсторите – Ораново – 14:00 Жълта подводница – YongBoys– 15:00 Викингите – ПОЧИВАТ 5-ти кръг 25.12.19 Ораново – Жълта подводница – 13:00 Миньор – Майсторите – 14:00 Викингите – Собрата – 15:00 YongBoys – ПОЧИВАТ 6-ти кръг 27.12.19 Майсторите – Викингите – 13:00 Жълта подводница – Миньор – 14:00 YongBoys– Ораново – 15:00 Собрата – ПОЧИВАТ 7-ми кръг 28.12.19 Миньор – YongBoys– 13:00 Викингите – Жълта подводница – 14:00 Собрата – Майсторите – 15:00 Ораново – ПОЧИВАТ

В II-ра група:

1-ви кръг 21.12.19г. Норич – Черниче – 13:00 Полена – Кресна – 14:00 Благоевград – Осеново – 15:00 Рома – ПОЧИВАТ 2-ри кръг 22.12.19г. Кресна – Благоевград – 13:00 Черниче – Полена – 14:00 Рома – Норич – 15:00 Осеново – ПОЧИВАТ 3-ти кръг 23.12.19 Полена – Рома – 13:00 Благоевград – Черниче – 14:00 Кресна – Осеново – 15:00 Норич – ПОЧИВАТ 4-ти кръг 24.12.19 Черниче – Осеново – 13:00 Рома – Благоевград – 14:00 Норич – Полена – 15:00 Кресна – ПОЧИВАТ 5-ти кръг 25.12.19 Благоевград – Норич – 13:00 Осеново – Рома – 14:00 Кресна – Черниче – 15:00 Полена – ПОЧИВАТ 6-ти кръг 27.12.19 Рома – Кресна – 13:00 Норич – Осеново – 14:00 Полена – Благоевград – 15:00 Черниче – ПОЧИВАТ 7-ми кръг 28.12.19 Осеново – Полена – 13:00 Кресна – Норич – 14:00 Черниче – Рома – 15:00 Благоевград – ПОЧИВАТ

26.12.19 – ЧЕТВЪРТФИНАЛИ

27.12.19 – ПОЛУФИНАЛИ

28.12.19 – ФИНАЛ