Пълна програма на традиционния коледен турнир по футбол в Симитли

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21 декември е денят, в който започва традиционния коледен турнир, който се провежда в памет на Иван Янчев – изявен футболист, спортен деятел и приятел на спорта от село Черниче.

14 отбора мерят сили в голямото надиграване по футбол в Симитли.

Ето и пълната програма:

В I-ва група вземат участие: Майсторите, Жълта подводница, YongBoys, Ораново, Миньор, Викингите и Собрата.

1-ви кръг

21.12.19г.

 Жълта подводница – Собрата – 13:00

Yong Boys – Викингите – 14:00

Ораново – Миньор – 15:00

Майсторите – ПОЧИВАТ

 2-ри кръг

22.12.19г.

 Викингите – Ораново – 13:00

Собрата – Yong Boys – 14:00

Майсторите – Жълта подводница – 15:00

Миньор – ПОЧИВАТ
3-ти кръг

23.12.19

 Yong Boys – Майсторите – 13:00

Ораново – Собрата – 14:00

Миньор – Викингите – 15:00

Жълта подводница – ПОЧИВАТ

 4-ти кръг

24.12.19

 Собрата – Миньор – 13:00

Майсторите – Ораново – 14:00

Жълта подводница – YongBoys– 15:00

Викингите – ПОЧИВАТ
5-ти кръг

25.12.19

 Ораново – Жълта подводница – 13:00

Миньор – Майсторите – 14:00

Викингите – Собрата – 15:00

YongBoys – ПОЧИВАТ

 6-ти кръг

27.12.19

 Майсторите – Викингите – 13:00

Жълта подводница – Миньор – 14:00

YongBoys– Ораново – 15:00

Собрата – ПОЧИВАТ
7-ми кръг

28.12.19

 Миньор – YongBoys– 13:00

Викингите – Жълта подводница – 14:00

Собрата – Майсторите – 15:00

Ораново – ПОЧИВАТ

В II-ра група:

1-ви кръг

21.12.19г.

 Норич – Черниче – 13:00

Полена – Кресна – 14:00

Благоевград – Осеново – 15:00

Рома – ПОЧИВАТ

 2-ри кръг

22.12.19г.

 Кресна – Благоевград – 13:00

Черниче – Полена – 14:00

Рома – Норич – 15:00

Осеново – ПОЧИВАТ
3-ти кръг

23.12.19

 Полена – Рома – 13:00

Благоевград – Черниче – 14:00

Кресна – Осеново – 15:00

Норич – ПОЧИВАТ

 4-ти кръг

24.12.19

 Черниче – Осеново – 13:00

Рома – Благоевград – 14:00

Норич – Полена – 15:00

Кресна – ПОЧИВАТ
5-ти кръг

25.12.19

 Благоевград – Норич – 13:00

Осеново – Рома – 14:00

Кресна – Черниче – 15:00

Полена – ПОЧИВАТ

 6-ти кръг

27.12.19

 Рома – Кресна – 13:00

Норич – Осеново – 14:00

Полена – Благоевград – 15:00

Черниче – ПОЧИВАТ
7-ми кръг

28.12.19

 Осеново – Полена – 13:00

Кресна – Норич – 14:00

Черниче – Рома – 15:00

Благоевград – ПОЧИВАТ

26.12.19 – ЧЕТВЪРТФИНАЛИ

27.12.19 – ПОЛУФИНАЛИ

28.12.19 – ФИНАЛ

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