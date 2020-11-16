Откриха телата на трима починали в Кюстендилско

В събота в землището на с. Дяково е открит прострелян в областта на гърдите в собствения му автомобил 43-годишният мъж, който бе обявен за издирване в същия ден. Мъжът се е прострелял със законно притежавания си пистолет. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е образувано досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор.

Вчера в Бобов дол пред жилищен блок е открит трупът на 32-годишен мъж . Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, образувано е досъдебно производство по случая в РУ Бобов дол.

През изминалата нощ в животновъдна ферма в землището на с.Долна Гращица е открит трупът на 49-годишен мъж, при извършения оглед на място следи от насилие не са установени. Образувано е досъдебно производство по случая в РУ Кюстендил. Уведомен е дежурен прокурор.