От 23 август жителите и гостите на Благоевград ще могат да се насладят на Лятно кино

Благоевград и Кинематограф вече имат авантюра със зимните ни киновечери, а сега връзката преминава на следващ етап – лятно кино под звездите пред Операта. Благоевград и Кинематограф ще танцуват танца си на площад Македония под формата на прожекции на най-новите и добри къси български и чуждестранни филми в жанра на късото кино през Август и Септември. Преоткрийте благоевградските вечери с чашка култура на открито и я споделете с други любители на младото ни филмово изкуство.

Заповядайте на 23 Август в 21:00 часа, среща под звездите!

Вход свободен!

Програма на прожекциите:

23.08.2019 г.

21:00 ч.

КАК ДА НАДЕБЕЛЕЕМ ЗДРАВОСЛОВНО-Режисьор: Кеворк Асланян | България | 2016 МОЖЕ БИ УТРЕ-Режисьор: Мартин Илиев | България | 2017 СЛАДКИ-Режисьор: Деян Цвятков | България | 2018 НЕПОЗНАТИ-Режисьор: Камелия Петрова | България | 2019 PREMATURE-Режисьор: Гюнхилд Енгер | Норвегия | 2013

30.08.2019 г.

21:00 ч.

Нова българска анимация:

СИВО-Режисьор: Иван Русев | България | 2005 FLUTTER-Режисьор: Владимир Тодоров | България | 2016 ЗАРАДИ МАМА-Режисьор: Антоанета Четрафилова | България | 2013 ЩАСТИЕ-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017 КРЪВТА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2012 СИВО И СИВО-Режисьор: Борислав Ингилизов | България | 2012 ПОРТАЛИ-Режисьори: Симеон Сокеров, Виктор Мъжлеков | България | 2013 20 РИТНИКА-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017 ИМИТАТОР-Режисьор: Дани Лазаров | България | 2012 МИКРОРАЙОН-Режисьор: Ивелина Иванова | България | 2017 ЖАР ПТИЦА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2017 МАЛОУМНОТО ДЕТЕ-Режисьор: Анимитър | България | 2017 ВЪЛШЕБНИЯТ СЛАДКИШ НА ЛЕЛКА БРЕЛКА-Режисьори: Димитър Димитров, Свилен Димитров | България | 2014

03.09.2019 г.

20:30 ч.

ЗЕВС-Режисьор: Павел Веснаков | България | 2015 БАТМОБИЛ-Режисьор: Деян Барарев | България | 2016 THE ARTIST-Режисьор: Джонас Гримас | Швеция | 1987 THE SMOKE-Режисьор: Иван Плечев | Русия | 2017- СИНЪТ-Режисьор: Христо Симеонов | България | 2015

13.09.2019 г.

20:30 ч.

ДОБРИ-Режисьор: Орлин Милчев | България | 2016 ОБИР-Режисьор: Мария Николова | България | 2017 НА ЧЕРВЕНО-Режисьор: Тома Вашаров | България | 2016 10 МЕТРА И НЕЩО-Режисьор: Йордан Михайловски | България | 2019 THE ROAD FROM KARAKOL-Режисьор: Фиц Кахал | САЩ | 2013

20.09.2019 г.

20:30 ч.

ШШШТ… ПОПЕЙ МИ!-Режисьор: Андрей Волкашин и Петър Вълчев | България | 2012 SEEN-Режисьор: Петър Бояджиев и Николай Драганов | България | 2019 ПАРТНЬОРИ-Режисьор: Деймиън Ривера | България | 2017 TWO CARS, ONE NIGHT-Режисьор: Таика Уаитити | Нова Зеландия | 2003 БРАК-Режисьор: Слава Дойчева | България | 2018

27.09.2019 г.

20:30 ч.

Чуждестранно кино: