Непълнолетен обра къща в Рила, задържан е

82-годишен жител на град Рила е подал сигнал в полицията, че от жилището му са откраднати 350 лв.

Служителите предприели незабавни действия и извършителят е установен – 16-годишен младеж. Задържан е.

По случая е започнато досъдебно производство в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.

Снощи в РУ Рила е заявено повреждане на чужда собственост – срязана е гума на лек автомобил” Хюндай“ – автомобилът е бил паркиран пред дома на собственика в града. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.