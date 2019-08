Националният отбор на България по Tаекуон-До ITF е посланик на националната кампания „Заедно срещу трафика на хора“

По инициатива на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Благоевград, националният отбор на България по Tаекуон-До ITF е посланик на кампанията „Заедно срещу трафика на хора/ WE SAY NO TO HUMAN TRAFFICKING“.

Ежегодната национална кампания за превенция на трафик на хора с цел сексуална експлоатация се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет (НКБТХ), съвместно с десетте местни комисии за борба с трафика на хора в страната.

В Благоевград бяха проведени редица работни срещи с д-р Марио Богданов, Вицепрезидент на Световната и Европейската Федерации по Таекуон-До и Президент на Българска Федерация по Таекуон-До, в резултат на които е постигната договореност за партньорство между НКБТХ и Българската Федерация по Таекуон-До ITF.

Предстои в периода 24-30 август 2019 г. да се проведе Световното първенство по Таекуон-До ITF в зала „Колодрума“, гр. Пловдив. Състезателите от българският национален отбор ще носят тениски с мотото на кампанията „We say NO to human trafficking”. Междувременно в рекламния видеоклип за домакинството на България също е включено посланието. По време на първенството ще бъдат разпространени и информационни материали на български и английски език, разработени специално за събитието от МКБТХ – гр. Благоевград и Националната комисия.

В Световното ще участват представители на над 80 държави, сред които Австралия, САЩ, Канада, Аржентина, Бразилия, Панама, Венецуела, Пуерто Рико, Англия, Уелс, Шотландия, Ирландия, Испания, Франция и други, като се очаква състезателите да бъдат над 1 500.