НАТФИЗ представя днес на благоевградска сцена „Солунските съзаклятници“

Благоевград е част от Националното турне на актьорските класове от випуск 2020 на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Днес от 19:00ч. благоевградчани ще могат да се насладят на представлението „Солунските съзаклятници“ – клас Доц. Д-р. Пенко Господинов, отново на сцената на Драматичен театър “Никола Вапцаров” – Благоевград.

Спектакълът на студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ ще бъдат с „Вход свободен“ за благоевградчани.

ВИПУСК: АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – КЛАС „ДОЦ. Д-Р ПЕНКО ГОСПОДИНОВ“

Дипломен спектакъл: „Солунските съзаклятници“

постановка Анастасия Събева

сценография и костюми Ада Паунова

музикални аранжименти Добромир Кисьов

хореограф Александър Манджуков

фотограф Иван Христов

плакат Янина Петрова

Участват абсолвенти специалност „Актьорство за драматичен театър“, клас доц. д-р Пенко Господинов: Александра Майдавска, Анна Янева, Атанас Петков, Богдан Бухалов, Миглена Бохеми Везирова, Васил Илиев, Владинела Кацарска, Георги Караиванов, Димитър Сулев, Ели Колева, Илияна Гекова, Кристиян Негалов, Мартина Троанска, Неделин Найденов, Тодор Кирилов и Николай Владимиров