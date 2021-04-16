Мъж плаши с бомба сградата на ОДМВР – Благоевград, задържан е

На 15.04.21 г . около 14.23 часа в ОДМВР Благоевград е получен сигнал по електронен път, в който подателят твърдял, че в сградата на областната дирекция е поставено взривно устройство.

Предприети са незабавни действия от полицейските служители и авторът на електронното съобщение е установен – 46 – годишен мъж с постоянен адрес в гСофия, който в момента живеел в с. Микрево, общ. Струмяни.

Полицейските служители са установили и устройството, от което е бил изпратен имейла – таблет, собственост на същото лице. Авторът на сигнала е задържан със заповед за 24 часа в РУ Сандански, където е образувано досъдебно производство по чл. 326 от НК.

За случая е уведомен дежурен прокурор на РП Благоевград.