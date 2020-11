ЮЗУ „Неофит Рилски“ е домакин на онлайн международна конференция

Международна научна конференция на тема „Културно наследство и културен туризъм в трансграничния регион България – Гърция“ ще се проведе на 27 ноември 2020 г. (петък). Заради пандемията от Ковид-19 научното събитие ще се проведе онлайн.

Конференцията е организирана в рамките на проект “Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива туристическа дестинация” с акроним “Култура без граници” (Integrating Bulgaria-Greece Cross-Border Significance Historical And Archeological Assets Into One Sustainable Thematic Tourist Destination) (Borderless Culture), договор № В2.6с. 02/30.11.2017 г. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020.

Домакин на научното събитие е Факултетът по изкуствата към Югозападния университет “Неофит Рилски”, който е партньор по проекта. В рамките на онлайн конференцията ще бъдат дискутирани общите проблеми по съхраняването на културното наследство в трансграничния регион и превръщането му в ресурс за развитие на културния туризъм в тази част на Балканите и Европа.