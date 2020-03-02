Двама младежи бяха установени да шофират в нетрезво състояние в Кюстендил и Сапарева баня



21-годишен водач на лек автомобил. „Нисан“ е установен от дупнишки полицаи да управлява след употреба на алкохол. Проверката е извършена в Сапарева баня, дрегерът е отчел 2.58 промила алкохол в издишания въздух от водача. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

В края на миналата седмица в центъра на Кюстендил пътни полицаи са установили 21-годишен водач на лек автомобил „Опел“ да управлява след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел резултат 1.98 промила. Водачът е задържан с полицейска заповед.

По случая е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е деж урен прокурор.