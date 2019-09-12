Двама души пострадаха при ПТП в Кочериново

Вчера в Кочериново е възникнало ПТП между таксиметров лек автомобил „Опел“ – управляван от 65-годишен мъж от Благоевград, и лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 24-годишен мъж от Кочериново.

При произшествието са пострадали водачът на таксиметровия автомобил – със счупени ребра и други наранявания е настанен в отделението за реанимация на благоевградската болница, а пътникът в таксито – 75-годишен мъж, е настанен в отделението по травматология със счупен таз.

По случая е започнато досъдебно производство в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.