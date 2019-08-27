Четири национални телевизии предават директно „Пирин Фолк“

Тазгодишното издание на Международния фестивал за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство „Пирин Фолк“ Сандански 2019 отново ще е медийно най-силно отразяваният музикален форум у нас. Събитието ще се предава директно по 4 национални телевизии:

30 август /петък/ – Детски Пирин Фолк може да гледате по Фен Фолк ТВ, Фен ТВ, БНТ 4;

31 август /събота/ – Конкурс за авторска македонска песен и Конкурс за изпълнителско изкуство може да гледате по Фен Фолк ТВ, Фен ТВ, БНТ 4;

1 септември /неделя/ – Гала-вечер на лауреатите може да проследите по БНТ 1, БНТ 4, Фен Фолк ТВ, Фен ТВ;

Началният час на всички фестивални вечери и директното излъчване е 20:45 ч.