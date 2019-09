Бум в търсенето на земеделски земи отчитат брокери на имоти. Но слабото предлагане води до постоянно увеличаване на цените на нивите.

Най-силният сезон за сключване на сделки е след прибирането на реколтата, защото ако се направи преди това, тя остава за новия собственик. Затова след жътвата пазарът се активизира, казаха от агенциите за недвижими имоти, предаде TrafficNews.

Покупката на земеделска земя е сред най-изгодните инвестиции – тя носи доходност, която е 500 пъти по-голяма от парите на депозит, където лихвата е почти нулева, обясниха финансови експерти. Затова много хора, които имат свободни пари, вместо да ги държат на влог, предпочитат да инвестират в земя. Това са около 10% от потенциалните купувачи – зъболекари, адвокати, счетоводители, които имат отделени средства. Ако купят земя и да я отдадат под наем, те си осигуряват 2-3% доходност на година. В същото време цената на актива постоянно расте.

В същото време арендаторите се стремят да увеличат и окрупнят масивите си в очакване на правилата за новата Обща селскостопанска политика /ОСП/ за периода 2020-2027 г. Все още не е ясно каква ще е субсидията за декар, нито какъв ще е таванът на сумата. Това ще се реши от новата Еврокомисия и европейският парламент. Но желанието на България, а и на другите членки от Източна Европа, е да се изравнят плащанията за фермерите на старите и новите членове на ЕС, в които сега има сериозна разлика. Ако това стане, българските земеделци ще получават много повече помощи за обработваните от тях масиви, отколкото сега.

Предлагането обаче е слабо, особено на т.нар. първичен пазар – продажбите директно от собственици или наследници, които обикновено трудно постигат съгласие за сделки.

Все повече се засилва вторичният пазар – големи компании – търговци на земя, купуват с цел бъдеща препродажба. Те са склонни да дадат и по-високи цени.

Продавачите най-често първо се обръщат към арендаторите, но обикновено те не са склонни да плащат много. Но ако са възрастни хора, които нямат възможност да изследват пазара и да търсят по-изгодни възможности, се съгласяват. По данни на Националния статистически институт, пpeз 2018 гoдинa cpeднaтa цeнa нa eдин дeĸap дocтигa 941 лв., ĸoeтo e cъc 7.9% пoвeчe в cpaвнeниe c 2017 гoдинa. Cпpямo пpeдxoднaтa гoдинa пpeз 2018 г. yвeличeниe e oтчeтeнo в цeнaтa нa нивитe – c 12.6%, докато при пасищата нaмaлявa c 16.8%.

В Северна България земята е по-скъпа отколкото в Южна, защото е окрупнена.

Най-голям ръст в цените на земеделските земи отчитат в Северозападна България и особено във Видинско. Там декар се продава между 950 и 1200 лв., а на някои места край Дунав може да стигне и 1300-1400 лева. Най-скъпи са терените в Златия, според Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/.

Така през последната година Видин се изравнява по цени с Монтана и Враца, където качеството на земята е много добро.

Купува се всичко, което се появи на пазара. Земята там се обработва от големи дружества, а конкуренцията е голяма.

Най-високи са цените на земята в Добруджа – средно около 2 000 лв., като декарът може да стигне и 2 700 лв. Сделки там обаче рядко се случват, защото и рентите са високи. Следващият регион е Силистра – там най-високата цена е 1600 лв. за декар, а най-ниската – 1350 лв. На трето място по високи цени са Варна, Русе, Плевен, Шумен, Разград /средно 1300 лв. за декар/. Според данните на НСИ за 2018-а – увeличeниe нa цeнaтa нa eдин дeĸap зeмeдeлcĸa зeмя cпpямo пpeдxoднaтa гoдинa e oтчeтeнo в Ceвepния цeнтpaлeн paйoн – c 39.5%, и в Южния цeнтpaлeн paйoн – c 22.7%.

На най-ниски цени земята се е търгувала в Габрово и Кърджали – 400 лв. за декар, а в Пернишко – 500-800 лева за дка. Ниски са нивата и в Хасковско и особено в Свиленградско – 600-850 лева за дка. Основната причина за това е, че парцелите там са много малки и разпокъсани, което създава трудности при обработването.