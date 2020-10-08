Близо 80 км/ч скорост на вятъра в Сандански

22 м/с (79,2 км/ч) са достигнали поривите на вятъра в Сандански, съобщиха пред “Фокус” от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Пикови стойности на силата на вятъра от 20 м/с (72 км/ч) са регистрирани в Оряхово, 17 м/с (61 км/ч) – в Пловдив, 16 м/с – в Пазарджик, 15 м/с – в Кнежа, и 14 м/с – в Хасково.

Най-големи количества валежи от дъжд са отчетени в Ново село (Видинска област) – 35 л/кв. м, във Видин – 26 л/кв. м, и в Стара Загора – 25 л/кв. м.

В Казанлък са паднали валежи от 23 л/кв. м, във Велико Търново – 22 л/кв. м, в Кюстендил и Велико Търново – 21 л/кв. м, и в Бургас – 20 л/кв. м.