Благоевградското село Покровник остава без вода във вторник заради ремонт

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка планиран ремонт на главен водопроводен клон за село Покровник и Покровнишко шосе, гр. Благоевград на 08.12.2020 г. (вторник) в часовете от 08.00 часа до 17.00 часа , водоподаването ще бъде преустановено.

Препоръчваме потребители, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

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