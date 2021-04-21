Благоевградската общественост отбеляза 170 години от рождението на Георги Измирлиев – Македончето.

В знак на почит и признателност на бюст-паметника на Горноджумайския апостол цветя положиха ВрИД кмет на община Благоевград Ясен Попвасилев, заместник-кметовете инж. Венелин Трошанов, Пролет Трифонова и Любен Милев, председателят на Общински съвет Благоевград Андон Тодоров, инж. Румен Томов, представители на политически партии, доброволци от ДФ “Георги Измирлиев – Македончето”, представители на културни институти и институции, ученици и граждани на Благоевград.