Автомобил горя тази нощ в „Еленово“



Тази нощ около 01.30 часа в дежурната част на 02 РУ Благоевград е постъпил сигнал за горящ автомобил в ж.к. „Еленово“ в близост до бл. 95. Изпратения екип установил на място, че гори лек автомобил „Рено Сценик“ с благоевградска ретистрация.

Огънят е потушен от екип на РСПБЗН – Благоевград. При извършения първоначален оглед е установено, че огънят е възникнал в предната част на колата и е унищожил почти цялата предница.

Щетите и причините за възникналия пожар са в процес на изясняване.

Във 02 РУ Благоевград е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал1 от НК.