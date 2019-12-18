Албена Ситнилска е спортист №1 на Благоевград за 2019 г.

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов връчи отличието ,,Спортист на годината 2019“ на Албена Ситнилска от Таекуон-до клуб „ФОЛКЪН“.

II място -НИКОЛА НИКОЛОВ от ТАЕКУОН-ДО КЛУБ „ФОЛКЪН”

III място – ДИАНА СТОЯНОВА- АСК „ДИАМО“

IV място -КРИСТИНА ИВАНОВА -СКОБ „МЛАДОСТ“

V място – ЛЮБОМИР МИЛАНОВ – СККБ „СПАРТАК“

VI място -ШАБАН ДИМИТРОВ – БОКСОВ КЛУБ „ПИРИН“

VII място – ДИМИТЪР ДИМИТРОВ- ГСК“ПИРИН БЛАГОЕВГРАД 2011“

VIII място – МАРТИН ПАУНОВ МИШЕВ от ГСК“ПИРИН БЛАГОЕВГРАД 2011“

IX място – ЛИЛЯНА ГОЦЕВА – СКОБ „МЛАДОСТ“

X място – ЕЛЕНА УЗУНОВА – АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ „ДЖОРДАН“.

Тържествената церемония се състоя в зала ,,Скаптопара“, където кметът на община Благоевград поздрави всички спортисти. Той връчи купи и грамоти на 60 деца – шампиони на България до 14 години от всички спортни клубове в Благоевград за техните постижения и принос в спорта. Заместник-кметът по ,,Култура и хуманитарни дейности“- д-р. инж. Василиса Павлова връчи наградите в категорията „Младежи, юноши и девойки до 18 години“, както следва:

I място – Калина Захариева – GD ,,Sport“

II място – Георги Георгиев – БОКСОВ КЛУБ „ПИРИН“

III място – Валерия Андрева – ТАЕКУОН-ДО КЛУБ „ФОЛКЪН”

IV място – Денислав Койков – GD ,,Sport“

V място -Венеса Ханджийска – АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ „ДЖОРДАН“ .

Награда за ,,Феърплей“ бе присъдена на Адриан Митушев. В категориите ,,Треньор на Благоевград за 2019 година“ , призът отиде при Георги Стоянов – АСК „ДИАМО“ , а ,,Отбор №1 на Благоевград“ – ФК „Спортика“ .

Заместник-кметът по ,,Икономика и финанси“- Ясен Попвасилев награди спортистите в неравностойно положение, донесли медали и отличия през годината за Благоевград – Клуб „Пирин спорт 2013“- Любомир Траянов и Анжела Секулова, от Спортен Клуб „Достоен живот“ – Васил Тодоров и Виктория Лазарова. За цялостен принос в развитието на спорта бяха отличени Иван Пелтеков, Емануил Богоев и Евгени Кавдански.

Официални гости на събитието бяха Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, г-жа Росица Димитрова, директор на ,,ВиК“ Благоевград, доц.д-р. Д. Томова и доц.д-р. Симонска от Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ Благоевград, общински съветници от Общински съвет Благоевград.