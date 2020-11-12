Aктуална справка на РЗИ Благоевград за новите случаи на COVID-19 в областта

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 11.11.2020 г. – общо 201, съобщават от РЗИ.
Абланица – 2
Аврамово – 1
Бабяк – 1
Банско – 5
Баня – 2
Бачево – 1
Беласица – 1
Благоевград – 96
Годлево – 3
Българчево – 1
Гоце Делчев – 14
Гърмен – 1
Дамяница – 1
Дебрен – 1
Добринище – 2
Долна Градешница – 2
Жижево – 1
Кавракирово – 1
Каменица – 2
Катунци – 1
Ключ – 1
Коларово – 1
Кресна – 4
Крупник – 1
Кърналово – 1
Логодаж – 1
Марчево – 1
Мосомище – 3
Ново Лески – 1
Петрич – 11
Поленица – 2
Първомай – 2
Рилци – 1
Разлог – 3
Рупите – 1
Сандански – 15
Сатовча – 1
Селище – 1
Симитли – 3
Склаве – 2
Скребатно – 2
Хаджидимово – 1
Черниче – 1
Якоруда – 2