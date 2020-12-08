Актуална справка на РЗИ за новите случаи на COVID-19 в област Благоевград

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 07.12.2020 г. са общо 182, съобщават от РЗИ. Най-много има в Благоевград – 78, следван от град Гоце Делчев с 23 новозаразени.
По населени места разпределението е следното
Абланица – 1
Баничан – 2
Банско – 3
Беласица – 1
Брезница – 1
Габрене – 1
Генерал Тодоров – 1
Градево – 1
Добринище – 1
Долен – 1
Долно Драглище – 2
Долно Дряново – 2
Дрангово – 1
Зелен дол – 1
Изгрев – 1
Илинденци – 2
Кавракирово – 1
Катунци – 1
Кочан – 1
Кулата – 2
Кърналово – 1
Лозеница – 1
Марикостиново – 1
Микрево – 2
Михнево – 1
Мосомище – 2
Огняново – 1
Петрич – 7
Плоски – 1
Полена – 1
Първомай – 3
Разлог – 2
Рилци – 3
Рупите – 3
Сандански – 11
Сатовча – 2
Селище – 1
Симитли – 2
Туховище – 1
Хаджидимово – 3
Чучулигово – 1
Юруково – 1
Церово – 2
Черниче – 1