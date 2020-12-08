Актуална справка на РЗИ за новите случаи на COVID-19 в област Благоевград

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 07.12.2020 г. са общо 182, съобщават от РЗИ. Най-много има в Благоевград – 78, следван от град Гоце Делчев с 23 новозаразени.

По населени места разпределението е следното

Абланица – 1

Баничан – 2

Банско – 3

Беласица – 1

Брезница – 1

Габрене – 1

Генерал Тодоров – 1

Градево – 1

Добринище – 1

Долен – 1

Долно Драглище – 2

Долно Дряново – 2

Дрангово – 1

Зелен дол – 1

Изгрев – 1

Илинденци – 2

Кавракирово – 1

Катунци – 1

Кочан – 1

Кулата – 2

Кърналово – 1

Лозеница – 1

Марикостиново – 1

Микрево – 2

Михнево – 1

Мосомище – 2

Огняново – 1

Петрич – 7

Плоски – 1

Полена – 1

Първомай – 3

Разлог – 2

Рилци – 3

Рупите – 3

Сандански – 11

Сатовча – 2

Селище – 1

Симитли – 2

Туховище – 1

Хаджидимово – 3

Чучулигово – 1

Юруково – 1

Церово – 2

Черниче – 1