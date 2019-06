8 юни – Световен ден на океана

Всяка година на 8 юни се отбелязва Mеждународен ден на океана, с подкрепата на 700 аквариума, зоологически градини, музеи и организации за опазване на околната среда.

Датата е определена по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 година в Рио де Жанейро, Бразилия.

Световен океан е общото наименование на всички океани и морета по света. Океаните оказват регулиращо въздействие върху климата на Земята, защото поемат част от топлината на Слънцето.

Световният океан се състои от пет части: Атлантически океан, Индийски океан, Северен ледовит океан, Антарктическия и Тихия океан.

Името “океан” идва от името на гръцкия бог на морето keanos. В Световния океан има приливи и отливи. Те се дължат на гравитационното действие на Слънцето и Луната.

Според учени и еколози от цял свят климатичните промени вече са реалност и оказват своето влияние върху живота на цялата планета. Прогнозите са, че затоплянето, топенето на ледовете и покачването на нивото на Световния океан ще продължат и ще предизвикат световни катаклизми, свързани с достъпа до питейна вода, с температурата и чистотата на въздуха, засушаването…

През февруари 2007 г. Европейската комисия организира в Брюксел конференция за измененията в климата. В нея участват синоптиците Минчо Празников и Ивайло Славов.

Един от изводите, направени по време на симпозиума е, че глобалната температура ще се вдигне с 1,8 до 5,4 градуса през ХХІ век, ако човешката дейност продължава, както сега.

За 20 години морското ниво се е повишило с 15-18 см, а до 2100 г., при същите темпове на развитие на живота нивото му ще се вдигне с още 88 см.

Ледниковите пространства около Северния полюс ще се стопят и ще останат в минимални количества, дори могат да изчезнат. Ледниците в Швейцарските Алпи също ще изчезнат. Повишението на морското ниво ще причини заливане на крайбрежните райони. Животът ще бъде застрашен.

Под действие на глобалното затопляне зони с полярен и планински климат може да изчезнат от Земята до 2100 г., а в района на тропиците може да се появят нови климатични зони, прогнозират американски учени в изданието на Националната академия на науката “Proceedings of the National Academy of Sciences”, цитирани от световните агенции.

Подобни промени могат да застрашат от изчезване животните и растенията, които населяват съответните зони, защото те няма къде да отидат, казва доцентът по география Джак Уилямс от Университета на Уисконсин в Медисън.