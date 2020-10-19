97 нови случая на COVID-19 в Благоевградска област през почивните дни

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 16.10-18.10.2020 г. са общо 97. Най-много има в Благоевград – 34, следвани от Гоце Делчев – 15.
По населени места разпределението е следното:
Аврамово – 1
Банско – 1
Брезница – 1
Ваклиново – 1
Железница – 1
Мосомище – 7
Ново Делчево – 1
Ново Лески – 2
Петрич – 3
Сандански – 9
Симитли – 1
Хаджидимово – 2
Черниче – 1
Дъбница – 1
Зелен дол – 1
Копривлен – 2
Крупник – 1
Крушево – 1
Осиково – 1
Разлог – 3
Садово – 1
Церово – 1
Якоруда – 2
Блица – 1
Падеш – 1
Садово – 1