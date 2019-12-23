47-годишна благоевградчанка пострада при ПТП край Гоце Делчев

На 22.12.2019г. около 11:50 часа на пътя между с.Господинци и с.Буково, общ.Гоце Делчев е станало ПТП, при което лек автомобил „Ситроен Ксара“ с 45-годишен водач от Благоевград, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост на ляв завой навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в лек автомобил „Ауди“ с 27-годишен водач от Бобов дол.

В резултат на инцидента е пострадала 47-годишна жена от Благоевград, пътуваща в лекия автомобил „Ситроен“, която е получила главоболие и след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение.

Пробите за наличие на алкохол в издишания въздух на водачите на автомобилите са отрицателни.