22-годишен водач пострада при катастрофа в центъра на Благоевград

На 20.05.2019г. около 17:30 часа на ул.“Ст. Стамболов“ в Благоевград, лек автомобил „Ауди“, управляван от Д.И./27г./ от Благоевград, движейки се с несъобразена с характера и интензивността на движението скорост, блъска в задната част, спрял и даващ предимство на преминаващи по пешеходна пътека пешеходци, лек автомобил „Фолксваген Поло“ с 22-годишен водач от Благоевград.

В резултат на инцидента, с болки в областта на шията, е пострадал водачът на лекия автомобил „Фолксваген Поло“, който след извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение.