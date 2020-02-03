2118 училища в страната са в грипна ваканция

В 20 области в страната е преустановен учебният процес днес, като не се учи в 2118 училища и девет детски градини.

Частично са преустановени учебните занятия в 6 области. Не се учи в област Кюстендил в 26 училища, в област Ловеч – в 7, в област Разград – в 55, в област Смолян – в 35, в област Хасково – в 68, и в област Шумен – в 24 училища. Не се провеждат занимания и в 9 детски градини в област Разград – в общините Самуил, Кубрат, Лозница и Завет.

Учебни занятия се провеждат само в областите Монтана и Габрово.