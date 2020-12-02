Банско – 2
Бачево – 1
Белица – 4
Благоевград – 63
Бунцево – 3
Българчево – 1
Вълкосел – 1
Горна Брезница – 1
Гоце Делчев – 1
Добърско – 1
Дрангово – 1
Железница – 1
Кавракирово – 1
Каменица – 1
Конарско – 1
Краище – 1
Кресна – 2
Левуново – 1
Лешко – 1
Марикостиново – 2
Падеш – 1
Петрич – 4
Петрово – 1
Покровник – 1
Полена – 1
Поленица – 1
Селище – 1
Разлог – 7
Сандански – 3
Симитли – 2
Сливница – 1
Цапарево – 1
Церово – 1
Черниче – 4
Юруково – 1
Яворница – 1
119 са новорегистрираните случаи на COVID-19 в област Благоевград
Банско – 2