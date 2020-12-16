105 са новите случаи на коронавирус в Благоевградско

105 са новите случаи на коронавирус в област Благоевград към 15 декември, съобщиха от РЗИ.
Ето как са разпределени по населени места:
Баничан – 1
Банско – 1
Б.поле – 1
Благоевград – 58
Брежани – 2
Габрово – 1
Г.Брезница – 1
Г.Делчев – 2
Градево – 1
Зелен дол – 1
Илинденци – 1
Ключ -1
Кресна – 2
Левуново – 1
Марино поле – 1
Места – 1
Микрево – 1
Мощанец – 1
Петрич – 4
Полена – 1
Полето – 1
Първомай – 1
Разлог – 3
Рилци – 2
Сандански – 7
Симитли – 2
Филипово – 2
Хотово – 1
Церово – 1
Черниче – 1
Чучулигово – 1