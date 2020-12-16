105 са новите случаи на коронавирус в Благоевградско

105 са новите случаи на коронавирус в област Благоевград към 15 декември, съобщиха от РЗИ.

Ето как са разпределени по населени места:

Баничан – 1

Банско – 1

Б.поле – 1

Благоевград – 58

Брежани – 2

Габрово – 1

Г.Брезница – 1

Г.Делчев – 2

Градево – 1

Зелен дол – 1

Илинденци – 1

Ключ -1

Кресна – 2

Левуново – 1

Марино поле – 1

Места – 1

Микрево – 1

Мощанец – 1

Петрич – 4

Полена – 1

Полето – 1

Първомай – 1

Разлог – 3

Рилци – 2

Сандански – 7

Симитли – 2

Филипово – 2

Хотово – 1

Церово – 1

Черниче – 1

Чучулигово – 1